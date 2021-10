Este lunes 11 de octubre se vivirá una etapa de eliminación en “Esto es guerra”. Los participantes sentenciados durante la última semana se enfrentarán para ver quien continuará en competencia. La primera baja es Alejandra Baigorria, quien acusó un esguince y no podrá competir.

La participante del equipo de los ‘combatientes’ aprovechó el inicio del programa para hablar de su situación y contar que se lesionó durante una competencia en “Esto es guerra”.

“En el programa del día viernes no muchos se dieron cuenta, pero me lesioné en el juego del michi, me dolió mucho, estuve con el pie súper hinchado todo el fin de semana y tengo un esguince”, señaló Baigorria.

“Gracias a Dios no es un esguince que me saque totalmente de competencia, pero estos días no puedo competir porque el dolor es bastante y podría convertirse en algo más grande. He llorado todo el fin de semana, yo amo competir y me estuve preparando fuerte para (enfrentar) a Puerto Rico. Estoy frustrada, esto escapa de mis manos”, añadió.

Luego, el conductor del programa, Gian Piero Díaz, aseguró que Alejandra Baigorria continuará en sentencia, pero se podría salvar de la eliminación si su equipo gana el día y la escoge como la primera ‘salvada’.

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es guerra” implementa juego inspirado en “El juego del Calamar”

La producción de 'Esto es Guerra' estrenó hoy su nueva competencia llamada 'Inmóvil' que hace referencia a 'El juego del calamar', último éxito de Netflix. A diferencia de la serie, acá los guerreros y combatientes deberán permanecer totalmente quietos o sino recibirán un ''tortazo'. (Fuente: América TV)