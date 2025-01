El Grammy Latino a la Excelencia Musical, es el reconocimiento que el año pasado recibió Alejandro Lerner, galardón a una apuesta por la música de la que nunca ha dudado, y que mereció el más importante premio que otorga la la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. “Es la renovación de un contrato con la vida, con la vocación, con Dios, con un camino que uno recorre intuitivamente. Cuando a uno lo premian por 42, o más años de trayectoria y de camino recorrido, a uno solo se le queda agradecer”, dice el cantautor argentino que anuncia un concierto en Lima, este 19 de febrero en el Teatro Municipal, y el 21 en Arequipa, en el Teatro Bellas Artes.

Tener tantos años de carrera en la música no garantiza tener la fórmula del éxito.

El que cree que después de tantos años uno puede hacer el éxito del verano, es que todavía no ha aprendido de su propio camino

Y vaya que tienes himnos como “Todo a pulmón” de los que puedes presumir.

Cuando yo estaba componiendo el tema, lo que menos pensaba era en el éxito, tenía una confesión conmigo mismo de lo más honesta y dolorosa. “Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad”. Es lo que sentía un chico de 24 años que componía, que estaba conociendo las primeras mieles de la popularidad, pero sin tener en claro para dónde te iban a llevar. “De tener mi ideología bueno o mala, pero mía”.

La vigencia de un artista se reafirma cuando una canción se convierte en la banda sonora en la vida de mucha gente.

Eso es un privilegio de que algo que ha surgido en una intimidad, hasta te diría incómoda a veces, la gente la tome como suya. Cuando yo compuse “Todo a pulmón”, vivía en un lugar prestado, era una tarde otoñal y tenía las inseguridades que nos toca vivir a lo largo de la vida.

Esa es la trascendencia que da la música. La trascendencia es el cariño de la gente, es el reconocimiento de mis padres, de los medios, ese es el premio y también el amor de mi familia, porque hay varias formas de trascender. Hoy soy papá, no solamente un artista y un compositor, soy el padre, y veo la trascendencia, la acompaño diariamente con mi mujer y mis hijos.

Hay una nueva generación de cantantes argentinas que están tomando la posta de las grandes intérpretes, pero con propuestas en el pop urbano; María Becerra, Nathy Peluso, Nicky Nicole, Emilia, entre otras. ¿Cómo ves su desarrollo en la industria? Yo las veo empoderadas desde muy jovencitas, con una actitud que es envidiable, ellas a muy poca edad tienen el desafío de enfrentarse a la temporalidad, digamos, que eso todavía no está comprobado cuánto durarán esas carreras, pero las veo con unos huevos, con propuestas artísticas interesantes, con carácter, y por supuesto mucho talento. Ese talento, y eso las va a defender a lo largo del tiempo, ellas han salido en medio de una realidad virtual y global, cuando pegan con una canción tienen millones de reproducciones, cuando hacen las giras también su público es mundial, el nuestro fue artesanal, nosotros tuvimos que ir país por país para difundir nuestra música.

Épocas en las que la difusión y comercialización de la música se manejaba de otra forma, hoy las nuevas generaciones hacen lanzamientos que son globales. Claro, y se pueden hacer virales, lo cierto es que nosotros tenemos mucho que aprender de los jóvenes que tienen mucho talento, que quizá, hay generaciones que no entienden que hay un cambio de lenguaje en el ritmo, en la letra, en la melodía, que no se parece a lo nuestro, pero tiene sus valores también. Por alguna razón, me pasa hoy que se me acercan algunos de esos jóvenes artistas, vienen a buscar en mí la armonía, la melodía, la poesía, creo que hay muchos chicos que van en busca de los 80, 90. Así que creo que hay una gran esperanza y valoro mucho esta actitud de las jóvenes que son tan valientes, que tienen el coraje y también el profesionalismo de llenar estadios, de generar eventos de alto nivel artístico y técnico también. Te puede gustar o no, eso es subjetivo como en todos los casos.

Con cuarenta años de carrera como compositor podrías estar viviendo de tus regalías... Si me quedo sentado a ver mis regalías, estas van a desaparecer. Estar sentado aquí, al lado de mi piano, eso es lo que le da sentido a mi vida, no las regalías, las regalías son por supuesto una expresión de lo que uno hace, en el sentido práctico, pero también fluctúa. Ni siquiera con todo el dinero que uno pueda tener, uno pueda dejar de crear, de viajar, y de subirse a un avión y llegar a Perú, y encontrarse con los fans, con los amigos, con los colegas. Eso es lo que le da sentido a la carrera.

¿A pesar de las nuevas herramientas tecnológicas, tu proceso creativo siempre se inicia con el piano?

Primero con una hoja en blanco con los primeros mamarrachos, después de dos hojas estos se transforman en una hoja impresa con las ideas más claras. Después, ya realmente todo empieza con un piano, una hoja de papel, una lapicera, y a mi izquierda una computadora que es como un grabador. A partir de una idea puedes hacer un demo, pero realmente todo se inicia con la voluntad de sentarse a escribir una emoción, un sentimiento.

También es vital disfrutar del proceso, crear sin consignas.

Cada vez que yo me siento a componer no siento la edad, me convierto en un niño porque soy el primero que se va a sorprender de la canción que está apareciendo. Soy el primer espectador, y así lo vivo. Lo vivo con esa frescura de crear sin segundas intenciones, creo que eso es lo que siempre también he tratado de mantener..