Durante la audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, realizado en el estadio de Chala (Caravelí), los pequeños mineros y mineros artesanales presentaron una propuesta con cuatro puntos en específico para que sean incluidos dentro de la Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal).

Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), explicó estos puntos ante la comisión indicando que esta propuesta deben convencer al Congreso. El primero de ellos en referencia al contrato de explotación, “ese contrato no se va a firmar”, afirmó.

Según el dirigente, se plantea que se declare el derecho de servidumbre de la explotación debido a que los minerales son recursos del Estado, y es este el que debe otorgarles el derecho sobre aquellas concesiones “ociosas”.

El segundo punto se trata de la comercialización del mineral, “la ley dice que el comercio del oro y los minerales es libre y para su ejercicio no se necesita tener concesión, pero lo que falta es un reglamento que diga como va a ser el traslado del mineral, como se va a determinar la procedencia”, añadió.

​Desde CONFEMIN plantean también la formalización permanente debido a que las reglas de la formalización son complejas. Con la propuesta los mineros deben cumplir tres criterios: el pago de los impuestos, cumplir con el tema ambiental y cumplir con la salud ocupacional.

El último punto que debe incluir la Ley MAPE es la creación de un quinto estrato de la explotación minera, la minería ancestral o tradicional, el cual concentra al 70 % de los pequeños mineros y mineros artesanales, según señaló Máximo Franco. Este estrato se sumaría a la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal.

NO ACEPTAN

Durante esta audiencia, los mineros expresaron su malestar ante la resolución de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) sobre la aplicación del pago anticipado de la detracción por el traslado de minerales, considerando esta medida como un abuso y pidiendo su derogatoria para este lunes.

En referencia a ello, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, confirmó que se citó al Ministerio de Economía y Finanzas, así como al superintendente de SUNAT, a la comisión de Energía y Minas para que brinden explicaciones y aclaraciones sobre la resolución, “en función al informe que ellos nos van a presentar vamos a tomar las acciones correspondientes”, subrayó.

Cabe señalar que SUNAT informó que por un periodo de 60 días los contribuyentes que no cuenten con el depósito de detracción de traslado de minerales metálicos auríferos y no auríferos no serán objeto de sanciones por un periodo de 60 días, hasta el 31 de mayo.

PRESENTES

A esta audiencia en Chala acudieron autoridades políticas de Caravelí, además de tres congresistas de la República.