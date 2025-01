A lo largo de más de 40 años, Alejandro Lerner ha escrito un sinfín de canciones, pero el cantautor argentino reconoce que “Todo a pulmón” fue el tema que “sentó la bases” para la creación de la historia musical que ha escrito a pulso y que le permitió ser reconocido con el Premio a la Excelencia de la Academia Latina de la Grabación, durante la Semana del Grammy Latino en Miami a fines del 2024.

Aquella noche, Alejandro Lerner conmovió al público con su discurso cargado de sinceridad y agradecimiento, mencionando que en momentos como estos “la palabra gracias me queda chica”. Reconoció el papel fundamental de su familia en su vida, compartiendo su orgullo por sus hijos y la alegría de tener a su esposa, Marcela, junto a él. Lerner también dedicó un momento para honrar a sus colegas y mentores, agradeciendo especialmente a Carlos Vives, a León Gieco y a Armando Manzanero.

“Hay dos premios: uno es el cariño de la gente, que eso no se puede dimensionar, pero el premio de la Academia por una carrera, una continuidad por tantos años, por tantas canciones, creo que es sin duda el premio más importante que he recibido en mi carrera, así que cuando me lo dijeron me largué a llorar muy emocionado. Todavía me emociono cuando lo pienso. Y lo primero que pienso es que se lo dedico a mis padres, a Dios, a mi país, a toda esta innumerable cantidad de amigos y artistas con los que he compartido”, expresa el cantautor.

A lo largo de los años, Lerner no solo se ha destacado como intérprete y compositor, sino que también ha colaborado con artistas de gran renombre, tanto en el ámbito latinoamericano como en el internacional. Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran trabajos junto a Luis Miguel, Carlos Santana, Carole Rey, ,Andrea Bocelli y Ricardo Montaner, entre Paul Anka, Céline Dion y Julio Iglesias.

“Las canciones, las obras de arte, las películas lo hacen y sabes ¿por qué?, porque fueron canciones que no han tenido un doble sentido, son honestas. No hubo una búsqueda de efecto comercial... y sin embargo, es una canción que ha quedado por casi 50 años desde que yo la compuse en una un departamento prestado y hasta el día de hoy sigue siendo una gran cédula de identidad para mí”, finaliza Lerner.

El reconocido cantautor argentino y compositor de éxitos inolvidables como “Todo a Pulmón”, “No hace falta” entre otros, vuelve a nuestro país para presentarse el 19 de febrero en Teatro Municipal de Lima y el 21 en el Teatro Bellas Artes de Arequipa. Las entradas están a la venta en teleticket.