“Me encanta soñar en grande, y creo que he encontrado en la faceta de productora la manera más coherente de agradecerle a este oficio que tanto me ha dado”, dice muy entusiasmada Alessandra Fuller, a quien en la actual temporada vemos todos los días en la telenovela “Tu nombre y el mío” y desde este 31 de octubre en la pantalla grande. “Apostar por contar historias es el camino más hermoso que encuentro para desarrollar la industria cinematográfica en nuestro país”, agrega la actriz, que protagoniza la película “Entre Nosotros” y en la que debuta como productora ejecutiva.

¿Al margen de tu deseo de apostar por el talento y la industria local, ser productora es parte de tu crecimiento personal?

Totalmente, creo que soy una persona que busca la evolución constante, en lo profesional y lo personal, no busco quedarme en mi zona de confort. Respecto al cine, por ejemplo, hubiera sido un tanto más sencillo, apostar por un género que sé que funciona en el país como la comedia, pero apuesto por una producción de un género distinto, me encantan los desafíos, lo arriesgado.

¿Desde tus inicios en las telenovelas ya te interesabas en todos los elementos que involucran el proceso de producción?

Desde muy niña siempre fui muy curiosa, y respetuosa también, nunca me metí a desconcentrar a los profesionales, pero siempre vi con mucha curiosidad cómo se ejecutaba todo lo que había detrás de cámaras. Es así que decido estudiar Comunicaciones en la universidad, y en paralelo, como me encanta hacer dos cosas a la vez, estudié también Negocios Internacionales.

¿Estudiabas dos carreras mientras grababas Ven Baila Quinceañera?

Siempre he creído que no hay imposibles, que todo se trata de organizarse, y que la clave radica en el compromiso, por sobre todas las cosas, y las ganas que uno tiene. De hecho tuve mucho apoyo de parte de la producción que me daba facilidades para poder cumplir con mis dos carreras.

¿Y tu debut como productora de cine qué expectativa te genera? El público peruano es pura incertidumbre, todo puede pasar realmente, pero de algo estoy segura; hemos hecho un peliculón. Estoy absolutamente orgullosa de ‘Entre Nosotros’, porque sé que es una cinta que va a destacar en la pantalla grande, hemos realizado la película que nos encantaría encontrar en cartelera.

Como productora se te abre un mundo nuevo para ti.

Ahora participo en un montón de reuniones que antes no sabía que existían, reuniones con la distribuidora de la película, con los representantes de los cines para determinar cuántas salas te dan para el estreno. Realmente no me estoy conflictuando con este nuevo escenario, soy consciente y creo firmemente que la película se va a defender sola porque es una gran película, con un increíble trabajo que hay detrás a nivel artístico, técnico y humano

¿De qué manera estás manejando el estreno de la película con tu trabajo en la telenovela Tu mundo y el mío?

Estoy absolutamente dividida en todo sentido, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, termino de grabar y de ahí me voy corriendo directo al proyecto, a la película. Como productora debo estar atenta a todos los detalles porque estamos a punto de estrenar, a puertas del gran estreno, de la alfombra roja, de nuestro estreno oficial a nivel nacional.

¿Y cómo has asumido el papel de Cassandra en la telenovela que cuenta la historia de Deyvis Orosco? Lo he tomado con muchísimo respeto y responsabilidad, he tenido el placer de conocerla en persona, de disfrutar de una larga conversación de tres horas y tanto. Me ha podido contar a profundidad acerca de ella, su tránsito de niña, hasta ahora que es una gran empresaria. Es un gran apoyo para Deyvis, y por sobre todo las cosas lo que me hace admirarla y conectar con ella es su grandeza como ser humano, y lo fiel que es a sus principios, a su manera de percibir la vida.