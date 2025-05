La figura pública Florcita Polo solicitó apoyo y protección a las autoridades tras denunciar haber sido víctima de amenazas y recibir ataques en redes sociales, luego de sus declaraciones recientes sobre su expareja, el cantante Néstor Villanueva.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Florcita expresó su temor por su seguridad y la de sus hijos, afirmando que ha sido blanco de una campaña de acoso y difamación. “Hago un llamado a las autoridades para que me brinden protección y garanticen mi bienestar y el de mis hijos”, señaló.

Asimismo, aclaró que sus declaraciones en entrevistas televisivas no tuvieron la intención de dañar a nadie, sino de relatar hechos de su vida personal que afectaron su bienestar emocional. Añadió que decidió hablar para sanar y visibilizar situaciones que muchas mujeres enfrentan en silencio.

Polo hizo un llamado a los medios y a la ciudadanía a no minimizar los hechos que ha denunciado y a no desvirtuar su testimonio. Enfatizó que no se retractará de lo dicho y que tomará las acciones legales necesarias para proteger su integridad.

“No estoy sola y no me voy a callar”, concluyó la hija de la excongresista Susy Díaz.

