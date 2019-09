Alexander Delgado: “Hay música buena y mala, nada más que eso”

Síguenos en Facebook

Enrique Iglesias, Marc Anthony, Jennifer Lopez, Thalía, Kylie Minogue, Laura Pausini y nuestra compatriota Leslie Shaw son algunas de las estrellas que han grabado colaboraciones con el dúo Gente de Zona, integrado por los músicos cubanos Alexander Delgado y Randy Malcom. En medio de la vorágine de la promoción de su más reciente hit “Tan Buena”, junto a Mau y Ricky, el creador y fundador de la agrupación, Alex, habla de su éxito y de su aporte a un género musical que domina el mundo. “Hemos tenido cinco años de éxitos ininterrumpidos después de la canción ‘Bailando’ con Enrique Iglesias, tuvimos un gran disco, Visualízate, que fue ganador del Grammy, y a raíz de que hemos seguido trabajando fuerte hemos gozado de hits como ‘La Gozadera’. Creo que con el lanzamiento de nuestro disco Otra cosa hemos avanzado mucho y el próximo año vamos a hacer todo lo posible por mantenernos”.

¿Son conscientes de que el éxito en el mundo entero lo lograron desde Cuba?

No tuvieron necesidad de emigrar... Siempre fue difícil para los cubanos tener una posición importante en la escena musical del mundo. ¿Te imaginas la cantidad de grandes músicos, compositores y grandes artistas que hay en Cuba que no han tenido la posibilidad de triunfar en el mundo de la música en los Estados Unidos? La diferencia con nuestro éxito fuera de Cuba, como bien dices tú, fue que no tuvimos que abandonar nuestro país. Es algo de lo que no hablo mucho, pero de lo que sí estoy muy orgulloso. Haber proyectado la música cubana desde la isla es una satisfacción enorme.

Y el aporte de sus colaboraciones con estrellas de la música pop y urbana incluyen esas raíces musicales tan cubanas que luego se trasladan a las fusiones...

Nosotros lo que hicimos fue unir y proponer a partir de nuestras influencias. Hemos tenido la oportunidad de mezclar los elementos musicales que utilizamos en ese intercambio con artistas de primer nivel y también con gente nueva. Nos sentimos muy contentos con eso, y creo que ha sido nuestro mayor aporte a la industria.

Desde Cuba se han pronunciado muchos músicos veteranos y tradicionalistas que no ven con buenos ojos el auge del reggaetón, el rap y la música urbana en la isla. ¿Cómo tomas esos comentarios?

Desde el inicio de mi carrera en Cuba nunca he tenido el apoyo de los tradicionalistas; al contrario, siempre fui marginado, fui señalado por las grandes orquestas de la isla. Pero eso nunca me detuvo, siempre estuve trabajando. Se sabe que en ciertas instituciones musicales hay un tabú contra el género urbano, pero lo que yo podría decirles es que lo que siempre ha existido es la música buena y la mala. Hay buen rap, rock, reggaetón, y también hay del malo. Hoy la música urbana es la número uno en el mundo y tiene gran popularidad. No te puede molestar que exista un J Balvin o Maluma, que no quita que hagan buena música. Creo que lo importante es respetarnos entre todos.

¿Todos los top quieren trabajar con ustedes?

Cuando se ha dado la oportunidad, lo agradecemos realmente. Que hayan llegado a Cuba para grabar ha sido muy importante para nosotros. Hicimos lo que sabemos y al final el resultado siempre fue bueno. No hay que desaprovechar lo que se presenta en la carrera, lo que te permite sumar.

Su nuevo disco se llama Otra cosa. ¿Es realmente eso?

Tiene mucho que ver con nuestra nueva propuesta. Suena diferente a lo que está pasando en la industria, no a lo que está de moda. Es un disco con colaboraciones de intérpretes que llegan de diversos países latinoamericanos. Con tantas culturas, estilos y variedad, el disco no está apuntando a buscar la popularidad.

Hace poco grabaron “Solterita de Oro”, una colaboración con Leslie Shaw y el grupo español Lérica.

Coincidimos con ella en España. Es una muchacha muy profesional y talentosa; nos encantó trabajar con ella. Tenemos mucho cariño a los peruanos, un pueblo que sabe mucho de música y al que prometemos regresar muy pronto.