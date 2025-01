Alexis Grullón, uno de los integrantes de “MDO”, admite sin lugar a duda, que Perú ocupa un lugar especial en el corazón de los integrantes del grupo. “Desde el principio, Perú ha sido una de las plazas más grandes para nosotros, país en el que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo en la industria. Cuando llegábamos, las fanáticas nos seguían con caravanas de carros desde el aeropuerto, hemos hecho algo en esta historia de Menudo, tenemos muchos recuerdos y amigos del Perú, por eso, regresar es una alegría para todos”, dice Grullón que junto a sus compañeros de MDO cantará en Lima el 14 de febrero en Multiespacio Costa 21.

Definitivamente, MDO asocia a la nostalgia en exadolescentes que hoy son madres o abuelas.

Es bonito que estemos en un lugar y que una chica diga: mira, quiero una foto contigo y mi hija quiere una también, y ambas empiezan a cantar un tema de Menudo. Estamos bendecidos de que nuestra música sigue vigente, después de 30 años, “Te quise olvidar”, uno de nuestros éxitos, tú la pones y suena como si se hubiera grabado hoy.

Una canción que es atemporal y que reafirma lo que significa la vigencia.

Hay artistas, tú sabes, que tienen una canción y con esa canción hacen sus shows, su base, pero, en el caso de MDO, nosotros hemos tenido éxito tras éxito. Te puedo nombrar “Mil ángeles”, “Lo que juramos”, “No puedo olvidarme de ti”, “Te quise olvidar”, son todas canciones que a las dos de la mañana tu vas a un club y empiezas nostálgico a cantar.

¿Cómo ves en la actual industria musical la vigencia de MDO?

Abel Talamántez: Me gusta lo que está pasando me gusta la evolución, obvio nosotros no teníamos tanta tecnología en nuestro tiempo, pero me fascina lo que está pasando, siento que MDO, por la forma que se grabaron las canciones, por los elementos en vivo que se utilizaron es música que se siente actual. Hoy están pasando cosas interesantes en la música, siento que hay muchos cambios, todo es mucho más rápido, seguir en la música es todo un reto para MDO.

La banda cumple el objetivo de revivir épocas y momentos. Alexis Grullón: La música tiene ese poder, esa magia de transportarte a otra época, también le da un descanso a la gente dentro de todo lo que está pasando en el mundo urbano, que a mí en lo personal me puede gustar mucho, pero a otros no. He escuchado a mucha gente decir que nuestras melodías, y letras tienen otro giro, son más inocentes. Con lo que está de moda se hace un balance bonito, y yo creo que el público lo está gozando mucho.

¿Se animarían a darle un nuevo giro al estilo de MDO coqueteando con otros géneros?

Alexis Grullón: Hace un par de años lanzamos un disco que se llamó Legacy, e hicimos la canción “Sin ti” , la famosa balada que salió en novelas y que fue muy conocida. La hicimos en urbano, con varias canciones, hemos tenido esa inquietud de escribir y de jugar con los sonidos de hoy, nosotros nos mantenemos al día, cambiando con los tiempos.

No vale quedarse en este mundo tan competitivo. Abel Talamántez: MDO siempre está en la vanguardia. Como compositores, productores, gente de la industria musical, nos interesa estar al día con lo que está pasando. Si no han escuchado el disco Legacy, se los recomiendo, porque ahí van a encontrar composiciones con esos sabores y estilos urbanos. Se puede decir que el pop es urbano, ya está fusionado y nosotros también lo hemos hecho.