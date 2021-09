El pasado lunes 13 de septiembre, el programa “Esto es guerra” estuvo plagado de grandes sorpresas, entre ellas, el ingreso de dos nuevos participantes: Allison Pastor e Ignacio Baladán, quienes se mostraron contentos con su aparición.

En declaraciones para América Espectáculos, la modelo y exparticipante del reality “Reinas del show” se mostró contenta por su ingreso al programa de competencia y dijo que recibió el apoyo de su esposo Erick Elera.

“Ha sido recién, hace poco la conversación. Me encantó la idea porque siempre me gusta la competencia, venir a competir me parece espectacular”, declaró la modelo Allison Pastor tras su ingreso a “Esto es guerra”.

“Mi esposo (Erick Elera) me apoya en todas las decisiones que yo tomo, así que estoy feliz. Si no fuera por su apoyo no estaría aquí hoy en día, así que estoy acá por él también”, añadió Allison Pastor.

Como se sabe, la modelo escogió al equipo de los combatientes, ya que ella formó parte de “Combate” antes que el programa saliera del aire. Ahora, Allison se prepara para formar parte del equipo que jugará la revancha contra “Guerreros México”.

