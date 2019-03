Alondra García Miró habló tras imágenes junto a 'Doña Peta': “Ella me llama y me cuenta cosas"

Tras haber sido captada junto a 'Doña Peta' poco antes de su último viaje a Brasil, Alondra García Miró habló sobre la relación que mantiene con la madre de su expareja Paolo Guerrero.

"Es una relación de amistad y de cariño real, cariño de corazón. Ella me ha enseñado muchas cosas; para mí es un ejemplo. Me ha contado su historia. ha salido adelante, está ahí para sus cuatro hijos, sacando tiempo para todo, para darles el empuje que han necesitado…Hay gente que no entiende ese cariño, o que está en contra, pero hemos tenido una relación durante dos años en la que hemos formado un bonito vínculo", comentó la joven modelo.

Alondra García Miró contó que no dudó en acompañar a la madre del 'Depredador' durante el velorio y entierro de su nieto Julio Andrés Rivera por el cariño que le tiene.

"Ella me llama y me cuenta cosas; yo igual con ella. ¿Por qué perder eso? (...) Y lo mínimo que podía hacer por ella era darle todo mi apoyo en ese momento tan difícil (muerte de su nieto). ¿Cómo no lo voy a hacer, cuando hay tanto cariño de por medio? Lo haría por cualquier persona que quiero", agregó la también actriz en su entrevista con la Revista Cosas.

Asimismo, la popular 'ojiverde' reveló que sí le chocó que la prensa aproveche el difícil momento para hacer especulaciones sobre su vida sentimental.

"Sí (me chocó), porque de una situación muy difícil y dolorosa, la prensa estaba sacando provecho, enfocándose en otra cosa. Por eso en un momento me cuestioné si debía ir", sostuvo la exchica reality.