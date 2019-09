Alondra García Miró niega boda con Paolo Guerrero: “No hay planes de matrimonio" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alondra García Miró reapareció ante cámaras muy feliz y aseguró que el 2019 ha sido un lindo año para ella, tanto en el ámbito laboral como en el sentimental.

Sin embargo, la popular 'Alito' aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores de una supuesta boda con Paolo Guerrero y negó que tengan planes de matrimonio a corto plazo.

“Eso es mentira, lo he dicho varias veces, yo no sé de dónde han sacado esos rumores, pero no es verdad. Aprovecho en aclararlo, pese a que lo he respondido varias veces. No hay planes de matrimonio ni nada. Por ahora no, estoy enfocada mucho en mi trabajo, en mi carrera”, sostuvo la modelo peruana.

Mira también: Alondra García inauguró nuevo negocio, pero descubren que el dueño es Paolo Guerrero (VIDEO)

Asimismo, Alondra García Miró decidió explicar cómo fue que Paolo Guerrero se convirtió en su socio y dueño del negocio ubicado en el segundo piso de su restaurante.

“Nosotras hicimos el concepto del segundo piso porque la casa era enorme, dijimos para hacer otro negocio, y ver quién lo quería tomar. Se nos ocurrió la 'concept store' y ahí fue que justo entraron ellos y entonces bacán. Lo máximo, me parece súper chévere que estemos todos como equipo”, comentó Alondra.