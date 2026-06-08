El aclamado cantante urbano Álvaro Díaz, considerado una de las figuras más influyentes e innovadoras de la nueva generación de la música latina, llegará al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 30 de agosto en Costa 21. La preventa de entradas en Teleticket se desarrollará los días 11 y 12 de junio, con hasta un 15% de descuento para clientes Interbank, marcando el inicio de la cuenta regresiva para uno de los debuts más esperados por los fanáticos de la música urbana en el país.

La llegada de Álvaro Díaz a Lima representa mucho más que un concierto. Se trata del arribo de uno de los artistas que ha redefinido los límites de la música urbana en español durante los últimos años. Dueño de una propuesta artística que fusiona rap, hip hop, pop alternativo, electrónica y sonidos experimentales, el puertorriqueño se ha convertido en un referente para toda una generación que busca propuestas frescas, auténticas y alejadas de las fórmulas tradicionales de la industria.

El crecimiento internacional de Díaz ha sido imparable. A lo largo de su carrera ha colaborado con algunas de las figuras más importantes de la música latina contemporánea, entre ellas Feid, Rauw Alejandro, Tainy, Mora, C. Tangana, Nathy Peluso, Sen Senra, entre otros, consolidando un catálogo musical que ha sido celebrado tanto por el público como por la crítica especializada.Uno de los hitos más importantes de su trayectoria llegó con el lanzamiento de sus proyectos musicales más ambiciosos.

Con el lanzamiento de su álbum “Sayonara”, logró posicionarse por primera vez en el puesto #1 de los US Latin Albums y en el Top 20 del listado general de Apple Music de Estados Unidos. Además, escaló al Top 10 en la prestigiosa lista Billboard ocupando el puesto #8 en el apartado Latin Rhythm Albums, y debutó en la posición #2 a nivel mundial en la lista Top Albums Debut Global de Spotify.

El artista ha sido nominado en tres ocasiones a los Latin Grammy, consolidando su lugar entre los nombres más importantes de la música latina actual y demostrando que su influencia va mucho más allá de las cifras de reproducciones o los rankings digitales.