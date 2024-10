Amanda Portales comparte una gran noticia con sus seguidores: su concierto anual 2024, titulado “Solo Éxitos” se realizará el sábado 23 de noviembre, el Gran Teatro Nacional. Este espectáculo tiene un gran significado para la ‘Novia del Perú’, ya que representa su retorno a los escenarios, después de varios meses de ausencia, tras sufrir la fractura y posterior operación de su pierna izquierda. En franca recuperación, la querida artista le promete a su público una noche inolvidable.

“Estoy totalmente agradecida a Dios por protegerme y darme la fuerza para salir adelante luego de mi accidente, además me nutre de la vitalidad necesaria para seguir en este bello arte… Ahora, más que nunca, cantaré con toda mi alma mis más memorables éxitos: ‘Dile’, ‘Vaso de cristal’, ‘Mi diccionario’, ‘Papito corazón’, ‘Pio pio’, ‘Falsía’ y otros bellos temas de mi repertorio. Además, versionaré a mi estilo dos lindas canciones de antaño, será un regalo para mi lindo público”, promete Amanda.

Invitados de lujo

En esta oportunidad Amanda Portales unirá voces, estilos y sentimientos en el primer escenario del país con distinguidos artistas nacionales de amplia trayectoria, todos ellos reconocidos como Personalidad Meritoria de la Cultura por su gran aporte al desarrollo cultural del país.

“Estoy segura que este será un espectáculo memorable, en el que viviremos juntos intensas emociones”, sostiene Amanda, como preámbulo para presentar a sus invitados de lujo: “La gran Cecilia Bracamonte, ‘Patrimonio de la Música Criolla’; Edwin Montoya, ‘El Señor del Huayno’; Kiko Revatta, ‘La Voz Señorial de Huamanga’ y Beatriz Portales, ‘La Huambla de Oro’”, anuncia la artista conocida por su amplio trabajo de difusora cultural.

Recargada de energías, Amanda Portales reitera la invitación a sus seguidores, incluidos aquellos que pensaron que ya no se daría este concierto, a ser partícipes de “Solo Éxitos”. “Estoy convencida de que este recital será un hermoso y mágico espectáculo, que una vez más pondrá en alto nuestra rica identidad cultural, danzas: Habrá un acompañamiento musical de primera, coros y lindas coreografías. Esta es una nueva oportunidad para disfrutar de este gran concierto con toda la familia. No hay excusa para no asistir a este espectáculo único, exclusivo e imperdible”, concluye la ‘Novia del Perú’.

El dato:

Concierto: “Amanda Portales: Sólo Éxitos”

Lugar: Gran Teatro Nacional (San Borja- Lima)

Fecha: Sábado 23 de noviembre

Hora: 8 p.m.

Entradas: Teleticket (https://teleticket.com.pe/evento/amanda-portales-solo-exitos-gran-teatro-nacional)

Precios: Desde 44 soles