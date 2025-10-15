La reconocida banda nacional “Amén” ha sido confirmada como la agrupación soporte del esperado concierto de Guns N’ Roses, que se realizará el 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Con más de dos décadas de trayectoria, “Amén” se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y queridas del rock peruano. Liderada por Marcello Motta, la agrupación ha construido una carrera marcada por la autenticidad, la solidez musical y una conexión profunda con su público, gracias a temas emblemáticos como “Decir Adiós”, “Sé que tú no estás solo”, “La Chata”, entre otros.

Este nuevo logro reafirma la vigencia de “Amén” dentro de la escena musical nacional y representa un reconocimiento al talento y compromiso que la banda ha mantenido a lo largo de los años. Compartir escenario con una de las agrupaciones más legendarias del rock mundial constituye un hito que celebra la evolución del rock hecho en el Perú y su proyección internacional.

Guns N' Roses, liderado por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, regresa al Perú con un espectáculo de más de dos horas que recorrerá los éxitos que marcaron generaciones.

La presentación de la banda peruana abrirá una jornada inolvidable para los fanáticos, quienes disfrutarán de una mezcla entre sus grandes clásicos y nuevas composiciones que reflejan su madurez artística. Su energía en vivo —reconocida por su fuerza y entrega— promete encender al público limeño desde los primeros acordes.

Por su parte, Guns N’ Roses, encabezada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, regresa al Perú con un espectáculo de más de dos horas que recorrerá los éxitos que marcaron generaciones, como “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City” y “Welcome to the Jungle”. El concierto forma parte de su tour 2025, que incluye paradas en Argentina, Chile, Brasil y Colombia. La inclusión de “Amén” n este evento reafirma el compromiso de los organizadores por promover y visibilizar el talento nacional en escenarios de gran escala.La cita promete ser una verdadera celebración de la música, la historia y la pasión que une a miles de fanáticos del rock.