La reconocida banda nacional “Amén” ha sido confirmada como la agrupación soporte del esperado concierto de Guns N’ Roses, que se realizará el 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.
Con más de dos décadas de trayectoria, “Amén” se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y queridas del rock peruano. Liderada por Marcello Motta, la agrupación ha construido una carrera marcada por la autenticidad, la solidez musical y una conexión profunda con su público, gracias a temas emblemáticos como “Decir Adiós”, “Sé que tú no estás solo”, “La Chata”, entre otros.
Este nuevo logro reafirma la vigencia de “Amén” dentro de la escena musical nacional y representa un reconocimiento al talento y compromiso que la banda ha mantenido a lo largo de los años. Compartir escenario con una de las agrupaciones más legendarias del rock mundial constituye un hito que celebra la evolución del rock hecho en el Perú y su proyección internacional.
La presentación de la banda peruana abrirá una jornada inolvidable para los fanáticos, quienes disfrutarán de una mezcla entre sus grandes clásicos y nuevas composiciones que reflejan su madurez artística. Su energía en vivo —reconocida por su fuerza y entrega— promete encender al público limeño desde los primeros acordes.
Por su parte, Guns N’ Roses, encabezada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, regresa al Perú con un espectáculo de más de dos horas que recorrerá los éxitos que marcaron generaciones, como “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City” y “Welcome to the Jungle”. El concierto forma parte de su tour 2025, que incluye paradas en Argentina, Chile, Brasil y Colombia. La inclusión de “Amén” n este evento reafirma el compromiso de los organizadores por promover y visibilizar el talento nacional en escenarios de gran escala.La cita promete ser una verdadera celebración de la música, la historia y la pasión que une a miles de fanáticos del rock.