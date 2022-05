Al parecer Alondra García Miró y Paolo Guerrero estarían distanciados y habrían nuevos indicios, según el programa ‘Amor y Fuego’.

Según el magazine de Rodrigo González y Gigi Mitre, Paolo Guerrero y la joven ya no muestran gestos cariñosos en sus redes sociales.

Alondra posa sin su anillo de compromiso, mientras que Paolo muestra cómo es su entrenamiento.

Recordemos que el tema del anillo de compromiso no sería la única señal de soltería de Alondra, pues la modelo confesó extrañar la actuación, sobre todo cuando fue protagonista de la novela ‘Te volveré a encontrar’.

Dicha novela habría causado molestia en Paolo Guerrero ya que habían escenas donde Alondra García Miró se besaba con Pablo Heredia.

Cabe mencionar que dicha novela se grabó cuando Alondra García Miró estaba soltera y es por ello que no tuvo problema alguno con Paolo Guerrero. Sin embargo, cuando se estrenó, la modelo había regresado con el futblista y fue ahí cuando reveló que no grabaría novelas o escenas románticas mientras esté con Paolo Guerrero ya que a él no le gustaría.

