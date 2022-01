La cantante Amy Gutierrez dio positivo a una prueba al COVID-19 y deberá guardar aislamiento hasta su recuperación médica, según su página oficial de Instagram.

La cantante de salsa Amy Gutiérrez ha tenido un 2021 lleno de éxitos: participó en la ceremonia de los premios Heat, lanzó un tema junto a Tony Vega y debutó en la actuación en la serie “Princesas”, producción de la que también formará parte en su segunda temporada.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la intérprete de “Alguien” y “Vamos a escapar” habló sobre su participación en la nueva entrega de la ficción peruana donde comparte roles con Fiorella Pennano, Priscila Espinoza y Tatiana Calmell.

“Que me hayan dado la oportunidad de formar parte del elenco para una segunda temporada es una sorpresa. Yo dije: ‘terminó la primera temporada, no creo que me llamen en la segunda’, pero fue emocionante”, contó Amy.

