La actriz Amy Schumer fue confirmada como una de las anfitrionas de la ceremonia de entrega de la edición número 94 de los premios Oscar. Por ello, para hacerlo memorable, intentó contactar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que ofrezca unas palabras en la gala.

Según reportó el portal Variety, la comediante quiso tener como invitado al presidente ucraniando para que pueda contar el difícil momento que atraviesa su país en medio de su enfrentamiento con Rusia.

“Creo que hay mucha presión en el sentido de que por un lado la gente quiere por una noche olvidarse de todo, pero por otro lado, hay tantos ojos y oídos en este show”, contó Schumer a Drew Barrymore en un episodio de su talk show.

“Yo quería que encontráramos la manera de tener a Zelensky vía satélite o un video grabado o algo. Yo no tengo miedo de ir ahí, pero no soy yo quien produce los Oscar”, agregó, dando a entender que su idea no había sido aceptada.

Por su parte, en una reciente conferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró su pedido a los países de Europa de “cerrar todos los puertos a los barcos rusos” y defendió que “nadie tiene derecho a destruir el continente”.

Cabe señalar que la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022 se llevará a cabo este domingo 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos). La gala podrá seguirse a través de TNT y TNT Series en América Latina.

VIDEO RECOMENDADO

Oscar 2022: la lista de nominadas a mejor película, curiosidades y dónde verlas vía streaming

Los premios Oscar 2022 están cada vez más cerca, generando expectativa en el mundo del cine por las nominadas a mejor película. En este video te contamos algunas curiosidades en sus rodajes y dónde puedes verlas en streaming para que nos digas cuál es tu favorita.