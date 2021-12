En octubre de 2019, la cantante y actriz Anahí de Cárdenas sintió un bulto en su seno mientras se realizaba un autoexamen. En marzo de 2020 los peruanos nos fuimos a una cuarentena obligatoria que se prolongó más de lo que los pesimistas se hubieran imaginado.

En medio de todo eso, ella llevaba quimioterapia para vencer el cáncer de mama, que finalmente derrotó, mientras todos vivimos con el pánico del coronavirus. El testimonio de ese complejo y duro proceso es su libro ‘Fuck Cáncer’ (Grijalbo).

“Cada día aprecio más la vida e intento vivir mis días en gratitud y eso es algo que antes no hacía. Antes vivía pensando en todo lo que no tenía y ahora vivo agradeciendo por lo que tengo”, admite la actriz, como enseñanza.

¿Fue difícil escribir este libro?

En realidad no hubo mucha dificultad. Es un libro que no lo empecé a escribir como un libro propiamente dicho, sino como pasajes o como un diario que me estaba ayudando a procesar lo que me estaba sucediendo. Luego, más adelante, en una reunión con Penguin Random House, es que decido convertir estos pasajes en un libro.

¿Costó que te convencierán?

¡Para nada! Al contrario, era algo que quería salir de mí y, la verdad, me ha ayudado mucho a sobrellevar toda esta experiencia y, creo, que también sirve para poder acompañar a otras mujeres que pasan por esta situación.

Hablemos del miedo…

De hecho, muchas veces, en el libro cuento que estoy con miedo, lo digo repetidas veces. Creo que asumir las emociones y las situaciones y darles un espacio en nuestro ser, hace que podamos superarlos de una manera, no sé si más rápida o mejor. Siento que si nosotros nos escondemos de lo que sentimos y no lo transitamos en su plenitud, no lo superamos. Esto es algo que vengo practicando hace ya un buen tiempo.

El tratamiento que llevaste coincidió un poco con el inicio de la pandemia…

¡La coyuntura no ayudó nada! Igual creo que uno nunca está preparado para un diagnóstico así, pero sí es cierto que la coyuntura hizo que todo fuera un poco más complicado. Gracias al cielo tuve la oportunidad de llevar mi tratamiento de forma pseudonormal.

Entendiendo que no hay ninguna normalidad en batallar contra el cáncer…

Fue como estar en una película, realmente, una cosa apocalíptica caminando por la calle yendo a la clínica con unas máscaras gigantescas, tapándome y, con todos los protocolos, yendo a la sala de quimioterapia en un momento en que sentías que por estar cerca a cualquier persona te podías morir.

Detectaste el cáncer a tiempo?

Todos los años me hago chequeos oncológicos y también me hacía autoexámenes. De hecho, así fue que me descubrí el cáncer, en un autoexamen. Hay antecedentes de cáncer en mi familia pero no de cáncer de mama. En esa época, lo tenía muy presente porque tres personas que conocía estaban con cáncer de mama y, gracias a estos diagnósticos, es que yo me hago un autoexamen.

Hay que fomentar ese nivel de conciencia.

No es un tema de conciencia, es un tema de información. Hay que saber que si uno se chequea, si uno conoce su cuerpo, uno puede prevenir las enfermedades y tratarlas a tiempo, y la prevención salva vidas.

Anahí Alejandra de Cárdenas Belmont

38 años. Debutó como actriz en la serie ‘Esta sociedad’ en 2006. Su primer disco pop y su debut como cantante, titulado Who’s that girl, se lanzó en formato digital y en tiendas en agosto de 2013.