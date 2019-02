André Castañeda le responde a Nicola Porcella tras saber que le interpondrá una demanda (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de conocer que Nicola Porcella le interpondrá una demanda por vincularlo en el caso de drogas de una fiesta en Asia, André Castañeda no dudó en responderle al exchico reality asegurando que busca generar miedo para evitar que otras chicas salgan a denunciar.

"Eso de comenzar a disparar 'voy a demandar a tal, a tal y tal' a mí me suena a crear un miedo. El Poder Judicial no es que acepte porque cualquier persona quiera demandar, el Poder Judicial tiene que analizar una demanda para aceptarla, así no funcionan las cosas", expresó la expareja de Poly Ávila.

Asimismo, André Castañeda le recordó al exintegrante de Esto es Guerra su escándalo de presunta agresión a Angie Arizaga en el que estuvo involucrado.

"Me parece más jalado de los pelos decir que ellos no querían que yo llegue a la casa porque no sabíamos qué podía pasar por sus antecedentes. Si hablamos de antecedentes, más peligro debería sentir Poly de estar con una persona que han salido audios diciendo que tenía unos antecedentes muchísimos más graves", manifestó Castañeda en el programa Válgame Dios.