Aeropajitas celebrará el 20 aniversario de uno de sus discos más emblemáticos “Kepoka” y que contará con la presencia de bandas invitadas como 6 Voltios, 380, 40 Gramos, Decisión final, Santino Amigo y Emputados.

Con 31 años de trayectoria la banda de punk ha lanzado recientemente dos nuevas versiones en clave de ska punk de sus clásicos temas “Kaer” y “Mala fe”, que cuenta con la colaboración del cantante de 6 Voltios, Alexis Korfiatis, que fueron reversionadas para los shows por los 30 años de trayectoria de la banda peruana y están disponibles en todas las plataformas musicales.

Aeropajitas a lo largo de su trayectoria ha realizado giras por Estados Unidos, Argentina, Chile y Colombia. Además han compartido escenario con agrupaciones de la talla de The Offspring, Bad Religion, La polla records, The Adicts, The Hives, 2 minutos, The Vibrators entre otros.