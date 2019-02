André Castañeda revela qué le dijo Ignacio Baladán tras sacar a Poly Ávila de fiesta (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Poly Ávila confirmó que fue ella quien había sido drogada en una fiesta en Asia, Alexandra Méndez confesó que fue Ignacio Baladán quien ayudó a la modelo a salir de la fiesta hasta el grifo donde la recogió André Castañeda.

Al escuchar las declaraciones de la popular 'Chama', André Castañeda se comunicó con el programa de Rodrigo González para contar cómo fue su encuentro con el chico reality.

"Cuando yo tengo comunicación con Ignacio, él me dice que él estaba en la parrilla, que no había estado en la zona de los tragos, que él había estado cocinando y que no había tomado nada. Lo que también me dijo es que no le gustaba lo que estaba pasando y con sus palabras me dijo que eso era una mie*** y que prefería irse de acá", reveló la expareja de Poly Ávila.

Asimismo, André Castañeda remarcó que ni él ni Poly Ávila han sindicado a nadie como responsable y solo mencionaron que sí habían chicos reality presentes en la fiesta.

"Él (Ignacio Baladán) me dijo que estaba viendo lo que estaba pasando y que no estaba de acuerdo. (...) Él me dijo que me quede tranquilo, que ellos le iban a cuidar y que nada le iba a pasar. También estaba La Chama. Jamás hemos sindicado a nadie", agregó el exchico reality.