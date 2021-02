Luego que Galilea Montijo hizo público que dio positivo a COVID-19 por segunda vez, los presentadores del programa “Hoy” se comunicaron con su compañera a través de un enlace en vivo, donde la conductora mexicana señaló dio un reporte sobre su actual estado de salud.

En comunicación con sus compañeros, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, la presentadora de entretenimiento reveló que ella se hizo la prueba luego que miembros de su personal le revelaron que tenían los síntomas del COVID-19. Ante este panorama, Galilea se hizo la prueba de hisopado y dio positivo. Posteriormente se hizo la prueba molecular y el resultado fue el mismo.

“Me hice la prueba rápida y salí positiva, le hablé de inmediato a la productora –de ‘Hoy’–. Mi responsabilidad y la de cualquiera es estar en casa, ya cuando llegan los resultados pues que sí, otra vez di positivo”, explicó Galilea Montijo.

“No me ha dado esta parte de que te falte el aire. No tengo idea –de cuándo se contagió– porque literal me empecé a sentir mal en la madrugada. Me dio vomito, como nauseas, me levanté muy temprano, pensando que me había caído algo mal que comí el domingo. Y ese dolor de cuerpo que dije, hice demasiado ejercicio. Esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si voy entrando o voy saliendo. Espero y le pido a Dios que esté saliendo”, añadió.

Ante este panorama, Andrea Legarreta recalcó que sus compañeros del programa “Hoy” también se sometieron a una prueba para descartar la enfermedad. Según explicó, ella y su compañero Raúl Araiza dieron negativo a COVID-19.

“Hay personas que nos han dicho que no generan anticuerpos. Cada cuerpo es distinto. Algunos generan pocos, otras nada y otras más. Sin embargo esta es la prueba de que todos debemos seguir cuidándonos al máximo”, dijo Legarreta.

“Aquí (en el set de televisión) somos muy cuidadosos... Hay que seguirle sin bajar la guardia. A veces nos cuidamos, pero por un detalle ya nos contagiamos”, agregó.

