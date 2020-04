Andrea Llosa reveló que su primer hijo fue por inseminación artificial

Andrea Llosa reveló en su programa de ATV, que su primer hijo fue por inseminación artificial. Esto ocurrió tras la pelea de una mujer que acusa a su hermana de quedarse con su bebé.

“Te voy a hablar como mamá, todas las personas lo saben (...) más allá de que una pueda salir embarazada. Yo sé lo complicado que es ser mamá”, indicó Andrea Llosa en su programa.

Luego continuó con: “a mí me ha costado mucho ser madre, mi primer hijo es inseminación artificial (...) Por eso no me gusta que tu hermana te restriegue en la cara no ser mamá porque sé lo doloroso que es no ser mamá (...) y perder, además, a un bebé. En el caso de muchas mujeres y en el mío, se sale embarazada y se pierde”.

Andrea Llosa se quiebra y habla de su difícil proceso para convertirse en mamá