Para Andrea Luna, obras como “Jauría”, son necesarias para motivar a la reflexión en tiempos difíciles para la mujer, víctima reiterada de una violencia que no cesa. La pieza teatral llamada ficción documental del español Jordi Casanovas, está basada en las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el juicio de La Manada, por los hechos de violación grupal ocurridos el 6 de julio de 2016, en Pamplona, España.

“Es un personaje muy fuerte el que interpreto, termino exhausta por las emociones, porque los textos no tienen que ver con la ficción, todo es muy real, muy duro. Pero no me siento sola, me siento respaldada por el público y por mis compañeros”, dice la actriz que protagoniza “Jauría” en el nuevo teatro Julieta hasta el 20 de noviembre.

¿Crees que a la víctima en la obra, además de la agresión física que sufre, la revictimizan en el juicio?

Sí, definitivamente, por las preguntas que le hacen, la situación en la que la ponen, prácticamente humillante, no hay un cuidado por su bienestar. Lo que quieren es que ella quede como mentirosa, ponen en duda su versión, la revictimizan todo el tiempo.

“Jauría” es una obra de teatro basada en un caso real, pero la violencia se repite en otros escenarios de la sociedad.

Es algo que se vive diariamente, sobre todo en una sociedad tan machista como la nuestra y en Latinoamérica. Por ejemplo, ningún hombre puede saber exactamente lo que es salir a caminar por la calle y que te agredan tan solo con la mirada o piropos que no deseas escuchar, que según ellos, son cosas buenas pero nada no es así, es una agresión constante.

Las redes de sociales también se suman muchas veces a la violencia contra la mujer...

Escriben cosas terribles por cómo te ves, por cómo te vistes, si engordaste un poquito, sí adelgazaste. Se ha convertido en el reflejo de la gran parte de la población que no tiene ningún respeto ni cuidado por la mujer, por sus mujeres. porque todos las tenemos en nuestras familias.

La preparación para esta obra no solo fue actoral, me imagino que también psicológica.

Ha sido como un mes y medio de full ensayo, acompañada del equipo con el que me siento súper cuidada. Hemos ido poco a poco abordando el tema, metiéndonos más, investigando, hemos tenido ayuda de tres psicólogas especialistas en violencia de género que nos han ayudado a entender más de lo que estamos hablando. Hemos tratado el tema con pinzas, con mucha delicadeza, la dirección es exacta, no busca el morbo.

¿Una mujer realmente puede recuperarse de una violación?

Yo creo que nunca se llega a estar cien por ciento, la vida va a ser distinta porque tienes algo en ti muy fuerte que te ha pasado y eso no se va a olvidar, pero si se le puede sacar la vuelta a ese tipo de cosas. Si tú lo cuentas haces de esto como algo positivo para que otras mujeres te sigan, denuncien, también sanen, esa es una manera de tú como persona fortalecerte y demostrar que sí se puede seguir adelante a pesar de la herida que está ahí.

¿Luego de la función, las mujeres te comentan cómo han asimilado la obra?

Han sentido que la dirección ha estado precisa, no se ha exacerbado con momentos complicados como la violación, todo es muy contenido, no vamos a ver acá un estallido de gritos o de esas cosas. En los hombres también generan muchas preguntas y dudas sobre si lo que han hecho alguna vez está bien, si alguna vez han acosado o han tenido una reacción violenta, un comentario ofensivo o han sido agresores también. La obra deja deja las cartas sobre la mesa y te dice analiza a ver qué estás haciendo por cambiar las cosas o no.

Andrea Luna

Actriz. Estudió actuación en los talleres de Bruno Odar, Alberto Ísola y en la Escuela de Cine de Nueva York. Ha desarrollado una interesante carrera que la ha llevado a protagonizar producciones televisivas e interesantes obras de teatro.