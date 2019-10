Andrea San Martín estalla contra conocida aerolínea por cancelar su vuelo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Andrea San Martín vivió una terrible experiencia en el aeropueto Jorge Chávez, luego de que su vuelo fuera cancelado a último momento cuando se disponía a viajar junto a su pequeña hija a Tarapoto.

"Este vuelo estaba programado para las 9:16 de la mañana; sin embargo, nosotros estuvimos desde muy temprano. (...) Nos enteramos que el vuelo había sido cancelado cuando llegamos a la sala de embarque, una vez que nos acercamos para pasar, es ahí cuando nos dicen que ellos son los encargados para decir que el vuelo ha sido cancelado", contó Andrea San Martín a través de sus historias de Instagram.

La influencer y exchica reality no pudo evitar mostrarse muy fastidiada por todos los problemas que le generó la cancelación de su vuelo y no dudó en arremeter contra la aerolínea Viva Air Perú.

"Esto (monto) es lo que van a devolverme, porque me voy a ir hasta las últimas para que me devuelvan cada centavo, cada sol que he pagado, porque uno hace el esfuerzo para pagar vacaciones para sus hijos, no para que luego ustedes se lo chupen. De ninguna manera, ustedes me lo van a devolver", expresó muy molesta la expareja de Sebastián Lizarzaburu.

Asimismo, Andrea San Martín pidió a las personas que se han visto afectadas como ella que exijan el libro de reclamos para que la queja sea elevada contra la empresa a través de Indecopi.