Andrea San Martín: padre de su segundo bebé recibe ofensas en Instagram (FOTOS)

Luego de que Andrea San Martín reveló el fin de su relación con el padre de su segundo hijo y que decidió ser madre soltera, el piloto Juan Víctor sorprendió en Instagram al mostrar ofensas de parte de usuarios de las redes sociales.

Andrea San Martín dio a conocer que su romance terminó con el aviador y horas después, el joven recibió un mensaje que lo acusaba de "mal padre".

"¿Es en serio?", escribió Juan Víctor en una captura de su Instagram Stories, donde preguntaba a qué destino viajaría, si a Chiclayo o a Punta Cana.

En una segunda imagen, Juan Víctor señaló "Viajo porque trabajo en esto".

Por su parte, Andrea San Martín no se quedó callada y envió un contundente mensaje para sus detractores en Instagram.

"Creo que aún no están preparados para el siglo XXI, pero peor aún... Aún no están preparados para respetar. Favor de dejarme de seguir si vas a criticar y no opinar, y los que se queden... Prepárense porque se vienen muchas más cosas positivas", fue el mensaje que compartió en una de sus historias de Instagram.