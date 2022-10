Tras su repentina separación de Sebastián Lizarzaburu, la modelo Andrea San Martín se sinceró y habló sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad con alguien. Según reveló, no está pensando en tener pareja, pero no le cierra las puertas al amor.

En conversación con América Espectáculos, Andrea San Martín reveló que por el momento se encuentra soltera, enfocada en su familia y proyectos personales; sin embargo, no descartó que pueda tener una nueva pareja, pero esta tendría que cumplir “estándares complicados”.

“Va a ser complicado, mis hijas están chiquitas, no tengo tiempo y digamos que las expectativas de lo que yo tengo, de lo que deseo a nivel sentimental, como pareja, los estándares están complicados. No hay mucho de lo que quiero en este momento”, contó.

“Si hay alguien que venga va a tener que pisar fuerte, me va a tener que descuadrar y mover el piso de una manera que yo diga: ‘manya, existía ese hombre’”, añadió San Martín.

Asimismo, otro de los puntos que resaltó Andrea San Martín es que, durante su vida, la única pareja estable que ha tenido por un largo periodo fue Sebastián Lizarzaburu, por lo que no ha tenido la oportunidad de conocer a más personas.

“Ni se me acercan, si se ponen a revisar cosas pasadas, la única pareja estable ha sido Sebastián, entonces son como 10 años de transición entre nosotros y no he tenido la oportunidad de conocer a otras personas, me la daría quizás, no descarto aceptar invitaciones a salir, pero creo que será complicado”, aclaró la modelo.

