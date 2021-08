Andrea San Martín sorprendió al contar en sus redes sociales una curiosa anécdota sobre el nacimiento de su segunda hija que involucra a su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu.

“Cuando quedé embarazada de Lara decidí intentar un parto natural y mi doctor me apoyó pero una vez llegada la fecha de parto y pese a todos mis intentos por incentivarla, mi pequeña gordis estaba demasiado cómoda en la panza”, escribió la exchica reality al inicio de su publicación en su cuenta de Instagram.

Andrea San Martín cuenta una curiosa anécdota sobre el nacimiento de su segunda hija. (Foto: Instagram)

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el doctor había decidido que su hija naciera el 20 de agosto, fecha en que cumple años el popular ‘Hombre roca’.

“Aún así pasamos la fecha de parto y en vista que no nacía, mi doctor me llamó para programar la cesárea. Aquí viene la anécdota: D: Andrea programamos para el 20 de agosto. A: Doctor, no hay forma que mi hija nazca el mismo día que el papá de mi primera hija! Aguánteme un día más aunque sea. D: Ok! Para el 21″, contó Andrea San Martín en su post.

Finalmente, Andrea San Martín destacó que el destino ahora la tenga celebrando dos cumpleaños de “dos de los amores de su vida”.

“¿Que probabilidades existían de dar a luz justo en el cumpleaños de mi ex? El destino dijo: 100. Y aquí me tienen… celebrando dos cumpleaños seguidos a dos de los amores de mi vida... Sus características más resaltantes son: su independencia y carácter”, sentenció la también influencer.

