Andrea San Martín cuenta que Sebastián Lizarzaburu no ve a su hija desde el año pasado

Síguenos en Facebook

A propósito del Día del Padre, la actriz Andrea San Martín reveló que que su pequeña Maia no ve a su padre Sebastián Lizarzaburu desde el año pasado.

La exmodelo también contó que no se comunica con el popular 'Hombre roca' desde hace varios meses. "No hablo de Sebastián porque básicamente no tengo comunicación con él desde el año pasado, no sé qué es de su vida, si vive o no, y, por ende, mi hija tampoco. Este es un tema que lo toco con pinzas y lo manejo de la mejor manera por ella... Hace meses que no me comunico, no sé nada de él y Maia tampoco", dijo.

Sobre si Sebastián Lizarzaburu viene cumpliendo con la manutención de la menor, la exchica reality señaló al diario Trome: "La verdad, no es algo de lo que me guste hablar, pero el tema judicial sigue y se desarrollará como se tenga que desarrollar. Hoy mi hija está estable, me ha costado, he recibido asesoramiento para llevar todo bien".

Sin embargo, Andrea San Martín dijo a diferencia de Lizarzaburu, con el progenitor de su segunda hija, Juan Víctor, sí lleva una excelente relación de padres y mañana celebrarán esta fecha especial juntos.

"Tenemos una buena relación de papás. De hecho vamos hacer una parrillada por el Día del Padre, ya que vienen sus hermanos, su mamá y familia de Estados Unidos, porque el lunes bautizamos a Lara. Ella tiene la dicha de tener a sus dos papás juntos", precisó.

Sobre su participación en la serie "Señores papis", la actriz indicó que sus colegas y el equipo de producción le han hecho sentir muy cómoda. "Todos me han hecho sentir cómoda. Agradezco mucho a la producción, me han recomendado estudiar, pero paralelo a esto tengo otros pendientes de trabajo", adelantó.