En una reciente entrevista con “Ventaneando”, Andrés García reveló que la cirrosis que padece actualmente fue a causa de los excesos que tuvo en su pasado.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila. Si me eché fácil 30 años en todas las fiestas, en todas las parrandas. La cirrosis fue detectada muy sencilla. Me sentía débil, la cirrosis lo primero que te da es debilidad. Ya uno no cree en esas cosas, pero más vale que uno vaya creyendo porque sí te da”, comentó.

Al ser consultado respecto a las sustancias que consumió, él respondió: “Sustancias, sustanciotas, sustancitas (…) El tequila, el alcohol…De todo, el tequila, el perico. Tampoco tomaba solo tequila, igual tomaba tequila con vodka y wisky. Yo cometí muchos excesos”.

El momento más revelador de la entrevista fue cuando el actor de telenovelas como “Yo sé que nunca” y “El Magnate” admitió que empezó a consumir cocaína cuando tenía entre 20 y 25 años.

“Comencé a consumir cocaína entre los 20 y 25 años, porque me la dieron a probar y me gustó. Esto no es para que lo hagan, porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína”, confesó.

Andrés García, quien en la actualidad además de luchar contra la cirrosis, también se enfrenta a la pérdida del oído y memoria, aseguró que no le costó dejar la cocaína; sin embargo, ahora sufre las consecuencias.

“Tanto como trabajo, no. la disfruté muchos años, pero no es para que la anden consumiendo ustedes porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefacientes”, finalizó.

