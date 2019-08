Andrés Hurtado afirma que si es presidente del Perú cumplirá estas 3 medidas

Síguenos en Facebook

¿Broma o cierto? El conductor de televisión, Andrés Hurtado afirmó una vez más que se presentará a las elecciones generales y que ya contaría con un partido que lo respalda.

¿Pero qué hará Andrés Hurtado si es presidente?

Según afirma sí cobrará un sueldo, no trabajaría gratis porque "uno debe vivir de su trabajo" y de ser presidente tomará estas tres medidas.

"Primera medida será sacar del Banco Central de Reserva 3 mil millones de dólares para construir las casas prefabricadas en Puno y la selva. Con tres mil millones de dólares construyo millones de casas con su calefacción, porque yo que he vivido en pobreza extrema, que no he tenido ni cama y pienso en un sitio en donde dormir. La segunda medida, me encantaría subir los sueldos de la policia. Tercero, construir miles de hospitales desde el primer día de gobierno", afirma el conductor de televisión.

"Le agradezco a Francisco Diez Canseco (Perú Nación) por pensar en mi, para mi es un honor que un partido blanco, que un partido que nunca he tenido una polémica en su vida, para mi es un honor que haya, por lo menos, pensado en mi para tenerme en sus filas como el candidato a la presidencia", afirmó Hurtado.