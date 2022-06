El conductor Andrés Hurtado ‘Chibolín’ sorprendió a los seguidores de su programa al revelar que su hija Jossetty falleció por tres segundos en un quirófano, esto debido a una mala praxis.

Aunque no reveló el año, el presentador del programa “Porque hoy es sábado con Andrés” se animó en contar la grave situación que vivió su hija al estar rodeado de médicos, quienes fueron homenajeados en su espacio televisivo.

“No me importa lo que la gente piense de mí, me importa lo que Dios piense de mí. Quiero decirles que cuando un familiar se va en las manos de un médico, que piensen antes de cometer el error de juzgarlos”, comenzó diciendo.

“Mi propia hija Jossetty murió por tres segundos en un quirófano. En una clínica que no voy a nombrar, ella murió por tres segundos por una mala praxis, y tomé la decisión de nunca hablar del médico porque Jossetty llegó a tres de hemoglobina y prácticamente ya estaba muerta”, manifestó.

Andrés Hurtado reveló que su “engreída” llegó al cielo y que no culpa a los médicos porque ellos son responsables con su profesión.

“Ella ( Josetty Hurtado) me contó cómo era el cielo y hoy que escucho, y estoy rodeado de médicos, la pregunta es: “A qué médico se le podría ocurrir matar a una persona, no hay forma, no existe, siempre cuando les pueda suceder esto. Primera vez que toco el tema en televisión”, indicó.

