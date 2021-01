Andrés Hurtado se presentó en el programa de Beto Ortiz, para contar su dura experiencia al contagiarse de COVID-19. El conductor de TV también reveló que es uno de los pocos casos en contraer dos veces coronavirus, los cuales dañaron sus pulmones y lo dejaron sin voz.

“Soy uno de los 6 casos en el mundo que me ha dado dos coronavirus. Cuando aparece esta pandemia, estuve internado en la clínica San Pablo, perdí el habla , dejé de respirar en la calle, todo lo tengo registrado, y faltando para morir, a menos de un minuto de la clínica (...) simplemente dejé de respirar, de traga saliva. Los pulmones estaban comprimidos, ”, comentó el también actor cómico.

Luego continuó con: “Increíblemente pregunto qué hago acá y ahí quedé internado varios días. Yo tuve que recuperar los pulmones dañados, por eso no puedo tener el aire acondicionado. El post COVID me debilito para hacer la campaña”.

Andrés Hurtado asegura que le dio dos coronavirus y perdió el habla | ojo

Andrés Hurtado sobre su hija Josetty: “Ella me superó largo y tendido”

Ante el éxito de Josetty Hurtado en los Estados Unidos, su papá Andrés Hurtado manifestó sentirse orgulloso de la influencer y consideró que ella lo ha superado: “Yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece al mundo”, manifestó.

“Yo no he comentado porque no me quiero subir a la gran popularidad mundial de Josetty, solo saludé en las redes porque es el momento de ella y es verdad que los hijos pueden superar muchísimo a los padres y hoy por hoy Josetty me superó largo y tendido, porque yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece al mundo y maneja 52 marcas”, manifestó.

NCZP | Andrés Hurtado orgulloso de su hija ( Hoy es sábado con Andrés)

