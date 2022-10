Andrés Hurtado y su hija Josetty vienen dando de qué hablar luego de la reciente visita que hicieron al set de “La Mesa Caliente”, programa que se emite por Telemundo, donde protagonizaran un intercambio de palabras tras hablar de los ‘arreglistos’ estéticos a los que se han sometido.

La discusión entre el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” y su hija se dio después de que ella contara que su padre la había bloqueado de las redes sociales porque le contó que se sometió a una lipoescultura.

La figura de Panamericana Televisión explicó que su reacción fue debido a que, años atrás, Josetty murió por unos segundos el quirófano tras someterse a una mala praxis. Es por ello que no quería que no se someta a ninguna otra operación estética.

“Cuando ella me llama, hace 10 días, me abre el teléfono con el tubo en la boca. (Me dice) ‘Papito, me estoy haciendo...’ En ese momento, yo soy enfermo del corazón, durante un día completo, toda la noche no pude dormir. ¿A qué hora podría volver a morir?”, explicó Andrés Hurtado.

“Eso ha pasado hace 10 años, los tiempos cambian, las técnicas cambian, la medicina cambia”, indicó notoriamente incómoda Josetty. “Yo quería contarle, muchos padres viven en el pasado”, acotó la joven; sin embargo, esas palabras ofendieron a su padre, quien dijo: “Ah, o sea yo soy viejo”.

Frente a ello, la influencer aseguró que en su reciente intervención solo le pusieron anestesia local, por lo que estaba consciente durante la operación. “No te cierres papá. No pensé que no iba a entender, y encima me bloqueó. Lo que más me dolió de mi recuperación es que me haya bloqueada. Hasta ahora sigo bloqueada”, indicó la influencer.

Tras ello, una de las entrevistadoras le pidió a Hurtado que explicara los motivos por los que decidió bloquear a su hija, y él terminó dando una irreverente respuesta. “Mire, mis dos hijas se creen robocop, todo el día se operan, todo el día se hacen. Yo no vivo aquí, vivo en Perú. Yo amo a mi hija”, respondió el conductor de televisión sorprendiendo aún más a su hija.

Josetty no se quedó callada e indicó que su padre toma esa actitud por las cirugías que se realiza; sin embargo, él también se había sometido a tres liposucciones.

El peruano se mostró fastidiado con el comentario de su hija y le reprochó por haber hecho esa revelación en televisión internacional. La joven se defendió asegurando que las cirugías eran algo normal. Finalmente, las conductoras de “La Mesa Caliente” tuvieron que intervenir para calmar a ambos.

“Es normal. Pero lo más importante es que pese a que te bloqueo de las redes está aquí, lo mejor es que no se bloqueen de sus vidas”, dijo una de las conductoras.

