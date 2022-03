Magaly Medina reveló este lunes que Andy Polo envió una carta notarial a su expareja y madre de sus hijos, Génessis Alarcón, luego que lo denunciara por violencia física y psicológica.

“Andy Polo llegó a Lima y lo primero que hizo al bajar del avión fue enviar una carta notarial a su todavía esposa, Génnesis, para pedirle que se abstenga de seguir mintiendo sobre él”, señaló la popular ‘Urraca’ al inicio de su programa de espectáculos.

La figura de ATV leyó parte del documento que la defensa legal del futbolista envió a la joven madre y consideró que tenía un tono amenazante.

“Dejo en claro que nunca he ejercido violencia física ni psicológica en contra de usted, por eso me sorprende que exprese tantas mentiras a la prensa, quien ahora me identifica como un ser violento y machista al haberse dejado influencias por sus declaraciones sin prueba alguna”, se lee en parte del documento.

En la carta notarial, Andy Polo no solo niega haber agredido a su aún esposa, sino que además asegura que fue ella quien abandonó la vivienda que había alquilado en el distrito de Miraflores para irse a la casa de su abuela ubicada en Barrios Altos.

Asimismo, reitera que la relación sentimental que ambos mantenían culminó hace varios años, por lo que niega haber cometido cualquier acto de infidelidad.

