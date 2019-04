​Anelhí Arias responde a la denuncia por violación de Shirley Cherres: "No mientas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Shirley Cherres ha reaparecido para denunciar por violación al novio cubano de Anelhí Arias Barahona: Alejandro García.

Según se ha dado a conocer, los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero, después del velorio de Paco Ferrer.

Y tras la grave acusación, Anelhí Arias Barahona y su pareja dieron su versión de los hechos: "Nosotros nos fuimos porque antes de que yo me vaya al baño y venga el taxi, ella empezó a gritar... ha esperado el final de la reunión para empezar a gritar y decir: 'Me ha intentado besar', 'me ha besado'", sostuvo en el programa Magaly TV, la firme.

Junto a esto, Anelhí Arias Barahona contó que habrían dicho que esta se llevó las grabaciones de las cámaras de seguridad de Shirley Cherres: "Pero (que) no mienta porque ella sale en un 'live' diciendo que toda su familia había visto los videos".

Después de ello, Anelhí Arias Barahona reveló que Shirley Cherres ya había denunciado por el mismo delito a otro hombre: "Ella hizo una denuncia a un señor por intento de violación, que no es la primera vez que haces este tipo de denuncias, este señor te sacó la verdad, que hubo un mutuo acuerdo y un dinero de por medio...", y agregó: "¡No mientas! ¡No mientas!".