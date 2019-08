Angelina Jolie: "La sociedad necesita mujeres malvadas que no renuncien a su voz y derechos"

Síguenos en Facebook

La actriz estadounidense Angelina Jolie asegura que la sociedad necesita "más mujeres malvadas" que se nieguen a "seguir las reglas y códigos que no creen que sean mejores para ellas o sus familias".

La protagonista de "Maléfica: Dueña del mal", película próxima a estrenarse, reveló en un artículo en la revista británica "Elle" que las "mujeres malvadas son solo aquellas que se han cansado de la injusticia y el abuso".

"Mujeres que no renuncian a su voz y sus derechos, incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Si eso es maldad, entonces el mundo necesita más mujeres malvadas", señala el artículo.

Asimismo, la directora y productora de 44 años tiene un consejo que siempre le dice a sus hijas y es que se dediquen a "desarrollar sus mentes" ya que no importa lo que una mujer use en el exterior si su mente no es fuerte. "No hay nada más atractivo, incluso podría decirse que encantador, que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones", asevera Angelina Jolie.