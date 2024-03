Angie Arizaga anunció su primer embarazo en su cuenta oficial de Instagram con una tierna fotografía donde muestra la prueba que confirma su estado de gestación. En la instantánea también se observa a su novio Jota Benz arrodillado mientras besa el vientre de la modelo.

La emotiva foto está acompañada de un extenso texto donde la exchica reality evidencia su emoción al saber que se convertirá en madre.

“ La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría ”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

“No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro”, agregó.

En ese sentido, Jota Benz también le dedicó un mensaje a su bebé en dicha publicación: “ La vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, EL AMOR VERDADERO. Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al “AMOR DE NUESTRAS VIDAS”. Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos ”, sostuvo el cantante.