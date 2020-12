La modelo y empresaria, Angie Arizaga, aseguró que aún mantiene una linda relación con su compañero del reality ‘Esto es Guerra’, Jota Benz, con quien aseguró mantiene una excelente química.

“Yo me enfoco en el trabajo, pero sin querer queriendo, si en algún momento se intentó algo con Jota, allí había quedado, pero el hombre hizo sus méritos. Es un buen chico, ha sabido aguantar mi carácter, no es fácil. Hay una linda relación, una linda química, seguimos saliendo. Pero creen que porque salí al día siguiente ya me ven hasta con hijo o embarazada (risas). Me preguntaron si quería ser mamá Y sí lo tengo proyectado, pero más adelante”, señaló Angie Arizaga.

“Entonces, hay una linda relación, pero quiero guardarme algo de privacidad, pero tampoco me escondo. Si me van a ver en la calle caminando con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lento, pero seguro para mi vida y el amor”, añadió la guerrera.

Sobre la posibilidad de continuar en el realiy de competencia ‘Esto es Guerra’ el próximo año señaló que aún no está decidido ya que debido a sus hernias lumbares el médico le ha recomendado no hacer esfuerzo durante seis meses.

También reveló que la producción del reality está pensando llamar a guerreros nuevos. “Escuché por allí que habrá muchos ingresos nuevos”, dijo.

