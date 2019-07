Angie Arizaga pasó la noche en edificio donde vive Fabio Agostini (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa 'Válgame Dios' reveló imágenes del carro de Angie Arizaga ingresando en la noche de ayer al edificio del departamento de Fabio Agostini, con quien se le relacionó sentimentalmente.

Según narró la reportera Katy Sheen el auto recién salió a las 4 de la mañana después de permanecer más de 8 horas dentro.

Las imágenes también captaron que el perfil de la persona que manejaba el auto y la reportera Katy Sheen señaló que se trata de Angie Arizaga.

Recordemos que hace unos días, Fabio Agostini descartó algún tipo de romance con Angie luego de que fueron grabando asistiendo al cine.

"No hay dobles intenciones. Solo somos amigos. Simplemente hemos ido al cine nada más. Yo no tengo problemas con Nicola, ni con nadie", dijo antes el español.

Por su parte Nicola Porcela dijo que le desea lo mejor a su ex pareja. "Mi ex es Romina, no Angie. Igual les deseo lo mejor. Ella ya está grande. No hay vínculo de amistad con Fabio, al contrario", contó.