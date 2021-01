Este lunes 25 de enero llegará a América Televisión la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ con grandes sorpresas, entre ellas el ingreso de nuevos competidores y la posible salida de los denominados “históricos”, entre ellos, Angie Arizaga.

En una recienta entrevista con el programa ‘En boca de todos’, la popular ‘Guerrera’ se pronunció sobre su continuidad en el reality de competencia y dijo que, lamentablemente, por un tema de salud, es muy difícil que vuelva al programa.

“Wow, Tulita. De frente a la yugular. No es que la piense tanto, sino que ustedes ya saben que (desde) el año pasado tengo en la lumbar dos hernias y hoy en día estoy (trabajando) en la radio (Onda Cero) y los fines de semana en ‘Emprendedor ponte las pilas’”, dijo Arizaga.

Angie Arizaga aclara si estará en 'Esto es Guerra' 2021

“Yo sé que ‘Esto es Guerra’ es mi casa, mi familia y agradezco siempre a todos, pero (si no continúo) es un tema más que todo por salud”, añadió la ‘guerrera’.

Asimismo, la conductora de ‘EBDT’, Tula Rodríguez, le consultó si sabe algo de la llegada de los nuevos conductores del programa y si se había cruzado en los camerinos con Johana San Miguel, quien viene siendo voceada como uno de los jales de ‘Esto es Guerra’.

“No, cero. Yo antes me la he cruzado, pero anteriormente en el gimnasio. Siempre la he visto y se escucha bastante que podría ser. Me encantaría estar con ella, pero si no puedo por salud la tendré que ver por televisión”, precisó Arizaga.

