Angie Arizaga responde luego de que Nicola Porcella le pidió no hablar más del caso Poly Ávila

Angie Arizaga respondió luego de que Nicola Porcella le pidió no hablar más sobre el caso de la argentina Poly Ávila, quien denunció haber sido drogada en una fiesta donde estuvo presente el ex integrante de 'Esto Es Guerra'.

"No debería hablar de ese tema. Lo que tengo que hablar, lo hablaré en persona con Nico (Nicola). Jamás me ha gustado estar en problemas. (Nicola) lo pidió y sí, lo hace es porque es un caballero. Ya hablé y no voy a hablar más del tema. Yo solo diré lo gran persona que es Nicola y nada más", dijo la modelo.

Además aseguró que ya no desea exponer su vida privada, por lo que prefiere que su próxima pareja no pertenezca al medio artístico.

"Es difícil y no quiero que él sea del medio, Tiene que ser a parte de todo para tener tema de conversación también, si no de qué hablamos si ya todo lo sabemos", explicó la también empresaria.