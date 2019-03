Angie Arizaga: Stefano Peschiera revela por qué todavía no pueden ser pareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Stefano Peschiera sorprendió a Angie Arizaga al aparecer en el set de En boca de todos, la popular 'Negrita' y el deportista hablaron de la relación amical que mantienen por ahora.

"La respeto mucho a Angie por eso le he dado una visita. La respeto y la admiro por todo lo que hace, es una persona muy exitosa que ha llegado bastante lejos y es algo que yo busco en mi vida también", comentó el velerista peruano emocionando a la chica reality.

Por su parte, Angie Arizaga también no dudó en halagar a Stefano Peschiera. "Es una linda persona, muy buena, caballero, respetuoso, disciplinado. No me cierro a nada y tampoco estoy afirmando nada. Los dos tenemos algo en común que amamos el deporte. Ahorita estamos enfocados en nuestra chamba y más adelante, uno nunca sabe", sostuvo la modelo.

Sin embargo, Stefano Peschiera reveló por qué por el momento no pueden ser pareja y prefieren mantenerse como amigos.

"Estoy enfocado en lo que es mi deporte. Yo creo que si es que hay una relación más allá de amigos, podría hasta ni siquiera ser saludable por la falta de tiempo que tengo porque estoy dedicado a mi deporte, por lo menos hasta las olimpiadas”, explicó el deportista.