Síguenos en Facebook

Luego de que Angie Jibaja envió alarmantes mensajes en sus redes sociales y se autolesionó en los brazos, su mánager Giancarlo Cossío contó cuál es el estado actual de la popular 'Chica de los tatuajes'.

"Angie ya está estable, hablé con ella como hace una media hora. Igual está como que cansada, quiere dormir, pero ya está mejor", comentó su mejor amigo y mánager de la modelo.

Asimismo, Giancarlo Cossío reveló que habló con Angie Jibaja minutos antes de los fuertes videos que publicó en su cuenta de Instagram.

"Cuando yo vi los post la llamo y le digo 'qué te pasa, bórralos, puedes sacar eso que me asustas'. (...) Ella me asustó porque empezó a hablarme como despidiéndose. Me dijo 'dile a la gente que me ha querido ver mal o desaparecida que ya logró su objetivo. Cuida a mis hijos, diles que los quiero'. Yo me toqué de nervios. Seguía hablando de lo mismo", narró Gian Carlo en un enlace con el programa Válgame Dios.

El mánager de Angie Jibaja también contó que fue Michael, el nuevo saliente de la modelo, quien la ubicó en un hotel de Arequipa y que actualmente se encuentra bien.