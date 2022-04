Tras pasar varios meses alejada de las pantallas de televisión, Angie Jibaja reapareció en el programa de Magaly Medina para mostrar su nueva vida y que, según dijo, ya está alejada del mundo de las drogas.

En el informe periodístico, la popular ‘Chica de los tatuajes’ asegura que ha dejado atrás sus adicciones y ahora busca recuperar a sus hijos, cuya tenencia está a cargo de Jean Paul Santa María.

Entre lágrimas, la modelo peruana afirmó que se niega a creer que sus hijos ya no quieran verla. “Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran”, señaló.

La también actriz reconoció que su última recaída ocurrió hace cuatro meses, sin embargo, asegura que actualmente está enfocada en el deporte y en volver a ser la madre que necesitan sus hijos, a quienes no ve hace varios meses.

En otro momento, Angie Jibaja hizo un mea culpa y ofreció disculpas a Magaly Medina, luego que protagonizaran una fuerte discusión en vivo en diciembre del 2021.

“No es por nada, pero yo la quiero. Yo a Magaly siempre le he tenido bastante cariño. Si me siento mal de lo que pasó, yo con Magaly nunca he tenido problemas, y si tengo que pedirle perdón, se las pido porque yo nunca he tenido un problema con ella”, refirió.

