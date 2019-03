Angie Jibaja reaparece y le pide disculpas a su madre por acusarla de robo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que la madre de Angie Jibaja contara en televisión que su hija se encontraba desaparecida, la popular 'Chica de los tatuajes' sorprendió al reaparecer mucho más calmada en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la modelo peruana compartió varios videos en los que hace un 'mea culpa' y explica el porqué de su comportamiento.

"La persona que murió fue la persona que me crió, creo que con todos los problemas que me han pasado y los que me están pasando, es comprensible de que si la persona que tú más amas fallece, te decaigas por un día. Fueron varios días de sufrimiento que tuve y hasta el día de hoy tengo porque era mi mamá, mi vida, mi todo", contó Angie Jibaja para explicar la depresión en la que cayó por el fallecimiento de su abuela.

Asimismo, la también actriz no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la tenencia de sus hijos, la cual se la han quitado momentáneamente.

"Súmenle a todo eso, que me quiten a mis hijos cuando yo voluntariamente me fui a internar para mi propio bien. Con toda la depresión y con todo lo que he tenido, lo peor que le pueden hacer a una madre es separarla de sus hijos. Todos saben que desde que ellos nacieron he estado con ellos todo el tiempo", expresó Jibaja entre lágrimas.

Pide disculpas a su madre

Por otro lado, Angie Jibaja se arrepintió de haber señalado a su madre como una ladrona y le pidió disculpas por haberla acusado de robarse su dinero que ella ganó en Chile.

"Me molesté con mi mamá porque el dinero era de los impuestos en Chile y me desesperé. (...) Me molesté con mi madre y ahora de hecho le pido disculpas porque en ese momento estaba desesperada. Estaba en el colegio esperándola como tres horas y no llegaba. Son escándalos estúpidos que solamente me perjudican", sostuvo la modelo.