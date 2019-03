Angie Jibaja revela comprometedoras fotos de Tilsa Lozano: "Y tú, ¿ya estás limpia?"

Síguenos en Facebook

Angie Jibaja publicó imágenes inéditas de Tilsa Lozano luego de que ella le recomendó realizarse una cura de sueño para recuperar a sus hijos.

A la popular 'Chica de los tatuajes' no le gustó este tipo de comentarios y reveló unas fotografías donde sale la ex vengadora enrolando algo. Luego se ve que Tilsa aparece con un cigarrillo rústico en la boca.

Al parecer, estas imágenes pertenecerían a la época en que Tilsa aún no estaba embarazada de sus dos hijos.

"Tú no tiene moral para juzgar a nadie... Tilin tilin no opines de mí, déjalo a la justicia, no que me has hecho 5 demandas... a ver de qué tratan señora 'digna'", escribió después Angie Jibaja.