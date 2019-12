Angie Jibaja sobre accidente:“Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible"

Síguenos en Facebook

¡Puso fin a las especulaciones! Angie Jibaja se presentó el último fin de semana en una discoteca donde fue captada temblando, se paralizó un momento con las manos arriba y luego continuó con su show. Ella comentó a Rodrigo González que se electrocutó con el micrófono.

Cabe mencionar que las imágenes del accidente de Angie fueron viralizadas en las redes sociales. Las especulaciones no se hicieron de esperar, donde la enredan en un sinfín de problemas de salud.

RODRIGO GONZÁLEZ CUENTA LO SUCEDIDO

El conductor le escribió a la misma Angie Jibaja para saber qué es lo que sucedió y, de una vez, frenar las especulaciones.

“Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible, me quedé como en shock un rato. No sentía la mandíbula, me quedé con la mano hacia arriba temblando, horrible. Me comenzó a doler la cabeza, una mala experiencia”, comentó la modelo en un audio que envió a Peluchín.