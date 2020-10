Anna Carina no ha perdido ni una pizca de entusiasmo en la pandemia, ni mucho menos las ganas de seguir haciendo música, a pesar de que el coronavirus la atacó hace algunos meses.

La intérprete y compositora está convencida del poder sanador de la música, y por eso, con “Dame tu cariño” su más reciente lanzamiento a dúo con el colombiano Gusi, reafirma sus ganas de seguir siendo tendencia.

Una canción con mucho feeling, ideal para estos tiempos...

‘Dame tu cariño’ es un tema que está escrito hace 3 años. Por esas cosas locas de la vida no la había lanzado antes, pero creo que encontré el momento preciso.

¿Por qué la habías dejado a un lado?

Esa canción la había compuesto sola y luego, cuando comencé en Miami a hacerlo en equipo con varios compositores salieron temas con una onda más urbana. Como empecé a irme por ese camino, y esta canción tenía unos códigos más distintos, más feeling, más románticos, entonces yo dije: ya llegará el momento para lanzarla. Fue así que se quedó guardada..

Tiene el acordeón marcado y un toquecito colombiano. ¿Por eso Gusi grabó contigo?

Lo que pasa es que trabajé esta canción con Andrés Castro, un productor colombiano que es un capo y que ha trabajado con Carlos Vives, Shakira, y Maluma. Yo lo respeto un montón, tenemos una linda amistad, cuando hizo los arreglos y puso un acordeón me enamoré de cómo sonaba. Dije: ‘si pues, esto tiene un aire a vallenato’.

Y allí entra Gusi...

Había que incluir una colaboración para que le dé este espíritu de vallenato, y elegimos a Gusi, que me encantaba desde su etapa con Gusi y Beto. No había tenido la experiencia de conocerlo en persona, pero quién hizo el acercamiento fue mi equipo de Sony Perú, le propuso la idea a él, le gusto la canción y de ahí simplemente todo el contacto fue por videollamada. Hemos forjado una buena amistad y sobre todo se logró mucha conexión musical.

Finalmente nació ‘Dame tu cariño’, una respuesta feliz y muy musical a tu experiencia con el coronavirus. ¿Cómo asumiste el contagio?

Cuando me enfermé era el inicio de la pandemia y había mucha incertidumbre de lo qué iba a pasar. Todo era tan incierto, no sabía si se iba a complicar mi salud, pero a Dios gracias no fue así.

¿Qué fue lo más duro?

Aislarme de mi familia en mi propia casa, porque yo soy la única que me contagié, pero mantuve la calma y fui honesta con mis seguidores en las redes. Conté tal cual me había sucedido, de verdad me agarró de sorpresa porque yo me había cuidado muchísimo, no había salido de casa 60 días, no recibía visitas, pero bueno...pasó.

De toda experiencia se saca una lección...

Uno empieza a valorar las cosas más simples de la vida, como un abrazo, como el estar juntos, el no poder compartir con mi hijito, que solo tiene 15 años y le afectó terrible, Esas cosas de estar con los que más quieres ahora lo valoro el triple.

¿Te has dado cuenta que a raíz de lo que está pasando, que es una prueba para todos, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no valen la pena en nuestras vidas?

Así es, por ejemplo, yo soy muy intensa, pero creo que a partir de ahora trataré de bajar las revoluciones y tomaré las cosas un poco más a la ligera. En verdad te pones a pensar que la salud es lo primero y a veces te estresas por cosas insignificantes, lo mejor siempre será estar bien de salud, todo lo demás es secundario.

Hablando de salud, la música tiene un efecto sanador...

Yo tengo canciones que he compuesto durante la pandemia, porque necesité un medio para desfogarse y esa fue mi terapia. Hay otros que escriben, otros que se ponen a hacer deporte y otros, como yo, que hago música y eso me sana.

Anna Carina Copello, cantante

Sus inicios fueron en el programa “Nube Luz”. Fue nominada y luego ganadora en los premios MTV EMA 2013 como Mejor Artista. Fue coach de la primera, segunda y de la tercera temporada de La voz Kids (Perú).