Con “Tú y yo”, Anna Carina, consigue un nuevo éxito en su ascendente carrera musical, consecuencia de un sostenido trabajo en equipo que busca afianzarla en el mercado internacional. El tema fue escrito por la artista peruana, en colaboración con Florentino Primera, Yasmil Marrufo y Reggi “El Auténtico”, que también participa como vocalista en el hit que ya tiene más de un millón de vistas.

“Es como si se hubieran alineado los planetas y pude lograr algo que hace tiempo no conseguía. Esta canción tiene compuesta hace un año, pero si la escuchas en maqueta, la música era mucho más suave, más lenta”, dice la artista.

¿Y cómo se hizo el cambio a un ritmo más movido y pegajoso?

Reggi, uno de los compositores de “Tú y Yo”, grabó la versión referencial del tema y al escucharlo me encantó su flow. Pasó el tiempo y se me ocurrió proponerle que colabore conmigo en la grabación del tema. Él fue quien me dijo: oye esa canción es buena, me encanta, solo la quiero acelerar, ponerle mi flow.

¿Y te gustó?

Me encantó, porque la canción es súper alegre, es cien por ciento de verano, para discotecas y para fiestas, o simplemente para dedicársela a alguien. El video se hizo en tiempo récord, nos fuimos a Miami, tuvimos dos días de producción, me quedé una semana y lo grabamos.

Es básico trabajar con un equipo con el que tienes química y te motiva.

Te voy a decir una cosa, cuando encuentro un buen equipo con el que me siento a gusto, sea lo que sea, no los suelto, no trato de cambiarlo. Trabajar con Yasmil (Marrufo), Florentino (Primera) es como haber llevado una maestría con ellos, entonces, si sientes que hay química, si sientes que salen canciones que te llenan y los admiras, pucha, sigamos trabajando juntos.

Volviste de Miami donde estuviste un buen tiempo.

Me siento feliz de haber vuelto, de que todo se haya reactivado, mi mundo siempre estuvo aquí, yo sabía que el tiempo que iba a estar en Miami tenía fecha de expiración de todas maneras.

Pero fue necesario mudarte una temporada.

Era justo y necesario, en realidad, yo pensé quedarme tres meses, pero me quedé un año más. Creo que todo pasa por algo, hice mucha música, crecí como persona, valoré otras,siento que me volví mucho más independiente que antes. Acá yo tenía una ayuda, pero allá yo todo lo tenía que hacer sola, tuve que organizarme mejor, y tratar de ser todo, es decir, ser madre, ama de casa, empresaria. Me di cuenta que uno puede realmente con todo si se lo propone.

La competencia en el mundo de la música es brutal, ¿hay cosas que harías solo por ser parte de la tendencia?

Yo he aprendido que el mejor consejo que se le puede dar a un artista que quiere empezar, es que no trate de imitar a nadie. Aunque obviamente, la competencia se ha puesto más fuerte con las plataformas y las redes sociales.

Compararse es inútil...

Imagínate, competir con monstruos, como por ejemplo, Karol G y Shakira y su última canción es una tarea titánica. Mi recomendación es que uno siempre busque su esencia, trate de estar actualizado, yo soy artista pop y lo mío es estar a la vanguardia, tratar de estar atenta a las tendencias, pero siempre con mi esencia. No es que ahora porque está funcionando lo que hace tal artista, a ti te va a funcionar, eso ya existe, puedes agarrarlo como referencia, como punto de partida, nada más.

Hay artistas que sueñan con ser contratados por una disquera, ¿pero no garantiza el respeto a tu creatividad?

No te voy a decir nombres, pero he tenido conversaciones con artistas de mucha trayectoria que han estado vinculadas a disqueras, y me dicen: Anna Carina, no trabajes con una disquera, mejor se una artista independiente.

Muchas veces los sellos grandes quieren que suenen como otras cantantes o te congelan.

En ese sentido, como artista independiente, tengo la libertad de trabajar con mi esposo en nuestro propio sello y empresa, en la que somos dueños de nuestras decisiones, decidimos cuándo sí o no lanzamos temas, y eso en verdad nos hace avanzar bien.

TE PUEDE INTERESAR